Джейден Суини - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Суини
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Джейден
|Фамилия
|Суини
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|1' - 46'
|Рединг
|1:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Лейтон Ориент
|1:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|54' 29'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лейтон Ориент
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Честерфилд (Честерфилд)
|1:0
|Лейтон Ориент (Лейтон)
|04.11.2023
|63' -90'
|Лейтон Ориент (Лейтон)
|3:1
|Карлайл Юнайтед (Карлайсл)
|90'