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    Бен Барклай - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Барклай
    Команда Карлайл Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 октября 1996 (27 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Карлайл Юнайтед 0:1 Портсмут Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Лейтон Ориент 3:2 Карлайл Юнайтед Англия. Первая лига, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карлайл Юнайтед 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Лейтон Ориент (Лейтон) 3:1 Карлайл Юнайтед (Карлайсл)
    50'
    Россия
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