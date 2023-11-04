Бен Барклай - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Барклай
|Команда
|Карлайл Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Барклай
|Команда
|Карлайл Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Карлайл Юнайтед
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Лейтон Ориент
|3:2
|Карлайл Юнайтед
|Англия. Первая лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карлайл Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Лейтон Ориент (Лейтон)
|3:1
|Карлайл Юнайтед (Карлайсл)
|50'