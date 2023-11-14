Тайриз Омотойе - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Тайриз
|Фамилия
|Омотойе
|Команда
|Форест Грин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (21 год)
|Имя
|Тайриз
|Фамилия
|Омотойе
|Команда
|Форест Грин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|84' - 90'
|Форест Грин
|0:4
|Мэнсфилд Таун
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Колчестер Юнайтед
|3:3
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Форест Грин
|0:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Гиллинхэм
|1:1
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Форест Грин
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2023
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:0
|Форест Грин (Нейлсворт)
|14.11.2023
|57' -90'
|Форест Грин (Нейлсворт)
|5:2
|Скарборо Атлетик (Скарборо)
|76'