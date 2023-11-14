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    Тайриз Омотойе - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Тайриз
    Фамилия Омотойе
    Команда Форест Грин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 сентября 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 84' - 90' Форест Грин 0:4 Мэнсфилд Таун Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 Был в запасе Колчестер Юнайтед 3:3 Форест Грин Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 Был в запасе Форест Грин 0:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 30 тур
    20.01.2024 Был в запасе Гиллинхэм 1:1 Форест Грин Англия. Вторая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Форест Грин 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2023 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 3:0 Форест Грин (Нейлсворт)
    14.11.2023 57' -90' Форест Грин (Нейлсворт) 5:2 Скарборо Атлетик (Скарборо)
    76'
    Россия
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