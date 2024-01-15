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    Джо Хагилл - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Джо
    Фамилия Хагилл
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 октября 2003 (20 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 60' - 90' Бертон Альбион 0:1 Линкольн Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 46' Кембридж Юнайтед 0:0 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 1' - 62' Бертон Альбион 2:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 29 тур
    24'
    15.01.2024 62' - 90' Дерби Каунти 3:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 28 тур
    65'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
    Мобильная версия
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