Джо Хагилл - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Хагилл
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Хагилл
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|60' - 90'
|Бертон Альбион
|0:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 46'
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 62'
|Бертон Альбион
|2:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|24'
|15.01.2024
|62' - 90'
|Дерби Каунти
|3:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 28 тур
|65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч