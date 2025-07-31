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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
Неджип Уйсал
Статистика
€ 100 тыс
Неджип Уйсал - статистика
Бешикташ
24 января 1991 (35), Стамбул
#20 | Полузащитник
180 см | 72 кг
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И
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Бешикташ
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Шахтер
2 : 0
31.07.2025
Бешикташ
87' - 90'
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