Alex Henderson - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Alex Henderson
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Alex Henderson
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Гримсби Таун
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Форест Грин
|0:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч