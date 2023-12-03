Кассум Уаттара - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Кассум
|Фамилия
|Уаттара
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Кассум
|Фамилия
|Уаттара
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Ницца
|2:3
|Монако
|Франция. Лига 1, 21 тур
|08.02.2024
|60' - 90'
|Руан
|
1:1
(6:5)п
|Монако
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2024
|87' - 90'
|Монако
|1:1
|Гавр
|Франция. Лига 1, 20 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Марсель
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 19 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Родез
|1:3
|Монако
|Франция. Кубок, 1/16 финала
|58' 69'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:3
|Монако (Монако)
|04.02.2024
|87' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Гавр (Гавр)
|27.01.2024
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Монако (Монако)
|13.01.2024
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:3
|Реймс (Реймс)
|20.12.2023
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Монако (Монако)
|15.12.2023
|88' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Лион (Лион)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Монако (Монако)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|24.11.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:2
|Монако (Монако)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|0:0
|Монако (Монако)
|05.11.2023
|81' -90'
|Монако (Монако)
|2:0
|Брест (Брест)