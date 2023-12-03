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    Кассум Уаттара - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Кассум
    Фамилия Уаттара
    Команда Монако
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 2004 (19 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Ницца 2:3 Монако Франция. Лига 1, 21 тур
    08.02.2024 60' - 90' Руан 1:1
    (6:5)п         		Монако Франция. Кубок, 1/8 финала
    04.02.2024 87' - 90' Монако 1:1 Гавр Франция. Лига 1, 20 тур
    27.01.2024 1' - 90' Марсель 2:2 Монако Франция. Лига 1, 19 тур
    20.01.2024 1' - 90' Родез 1:3 Монако Франция. Кубок, 1/16 финала
    58' 69'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:3 Монако (Монако)
    04.02.2024 87' -90' Монако (Монако) 1:1 Гавр (Гавр)
    27.01.2024 1' -90' Марсель (Марсель) 2:2 Монако (Монако)
    13.01.2024 1' -90' Монако (Монако) 1:3 Реймс (Реймс)
    20.12.2023 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:2 Монако (Монако)
    15.12.2023 88' -90' Монако (Монако) 0:1 Лион (Лион)
    09.12.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Монако (Монако)
    03.12.2023 Был в запасе Монако (Монако) 2:0 Монпелье (Монпелье)
    24.11.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:2 Монако (Монако)
    11.11.2023 Был в запасе Гавр (Гавр) 0:0 Монако (Монако)
    05.11.2023 81' -90' Монако (Монако) 2:0 Брест (Брест)
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