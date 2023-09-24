Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Николас Саттльбергер - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия Саттльбергер
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 2004 (20 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 72' Вольфсберг 0:2 Рапид Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+