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    Александер Бридль - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Александер
    Фамилия Бридль
    Команда Блау-Вайс
    Состав Основной
    Родной город Зальцбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 2002 (21 год)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 60' - 90' Альтах 1:1 Блау-Вайс Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
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