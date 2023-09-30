Александер Бридль - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Бридль
|Команда
|Блау-Вайс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Бридль
|Команда
|Блау-Вайс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блау-Вайс
|8
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|60' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Блау-Вайс (Линц)
|10.12.2023
|79' -90'
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|03.12.2023
|62' -90'
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|26.11.2023
|1' -71'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Блау-Вайс (Линц)
|12.11.2023
|1' -90'
|Блау-Вайс (Линц)
|2:0
|ЛАСК (Линц)
|29'
|05.11.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|3:2
|Блау-Вайс (Линц)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Блау-Вайс (Линц)
|2:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Блау-Вайс (Линц)
|0:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|07.10.2023
|57' -90'
|Аустрия (Вена)
|4:0
|Блау-Вайс (Линц)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Блау-Вайс (Линц)
|0:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|23.09.2023
|90' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|Блау-Вайс (Линц)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Альтах (Альтах)