Джо Фоулкс - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Фоулкс
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 2003 (20 лет)
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Фоулкс
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уолсолл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|86' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:0
|Уолсолл (Уолсолл)
|12.12.2023
|Был в запасе
|Уолсолл (Уолсолл)
|1:0
|Алфретон (Алфретон)
|05.12.2023
|Был в запасе
|Алфретон (Алфретон)
|0:0
|Уолсолл (Уолсолл)