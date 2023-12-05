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    Джо Фоулкс - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Джо
    Фамилия Фоулкс
    Команда Уолсолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 2003 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уолсолл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 86' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 4:0 Уолсолл (Уолсолл)
    12.12.2023 Был в запасе Уолсолл (Уолсолл) 1:0 Алфретон (Алфретон)
    05.12.2023 Был в запасе Алфретон (Алфретон) 0:0 Уолсолл (Уолсолл)
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