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    Джейми Осборн - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Джейми
    Фамилия Осборн
    Команда Солихалл Мурс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1992 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Солихалл Мурс 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Болтон (Болтон) 4:0 Солихалл Мурс (Солихалл)
    80' 90'
    Россия
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