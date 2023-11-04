Джейми Осборн - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Осборн
|Команда
|Солихалл Мурс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Осборн
|Команда
|Солихалл Мурс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Солихалл Мурс
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|4:0
|Солихалл Мурс (Солихалл)
|80' 90'