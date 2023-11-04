Артур Рид - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Рид
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Рид
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 ноября 1999 (24 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|1' - 90'
|Колчестер Юнайтед
|3:3
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Моркамб
|0:1
|Колчестер Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|27'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|3:2
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|90'