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    Артур Рид - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Артур
    Фамилия Рид
    Команда Колчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 ноября 1999 (24 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 1' - 90' Колчестер Юнайтед 3:3 Форест Грин Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Моркамб 0:1 Колчестер Юнайтед Англия. Вторая лига, 30 тур
    27'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колчестер Юнайтед 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Шрусбери Таун (Шрусбери) 3:2 Колчестер Юнайтед (Колчестер)
    90'
    Россия
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