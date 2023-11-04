Йосс Лабади - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Йосс
|Фамилия
|Лабади
|Команда
|Солихалл Мурс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Имя
|Йосс
|Фамилия
|Лабади
|Команда
|Солихалл Мурс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Солихалл Мурс
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -56'
|Болтон (Болтон)
|4:0
|Солихалл Мурс (Солихалл)
|15'