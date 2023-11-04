Удока Годвин-Малифе - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Удока
|Фамилия
|Годвин-Малифе
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Удока
|Фамилия
|Годвин-Малифе
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Суиндон Таун
|1:1
|Солфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|53'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Ньюпорт Каунти
|2:1
|Суиндон Таун
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|46'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Суиндон Таун
|2:0
|Брэдфорд Сити
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суиндон Таун
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Суиндон Таун (Суиндон)
|4:3
|Олдершот (Олдершот)
|71'