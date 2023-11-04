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    Удока Годвин-Малифе - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Удока
    Фамилия Годвин-Малифе
    Команда Суиндон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 2000 (23 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Суиндон Таун 1:1 Солфорд Сити Англия. Вторая лига, 32 тур
    53'
    03.02.2024 1' - 90' Ньюпорт Каунти 2:1 Суиндон Таун Англия. Вторая лига, 31 тур
    46'
    27.01.2024 1' - 90' Суиндон Таун 2:0 Брэдфорд Сити Англия. Вторая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Суиндон Таун 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Суиндон Таун (Суиндон) 4:3 Олдершот (Олдершот)
    71'
    Россия
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