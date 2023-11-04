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    Итан Хэмилтон - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Итан
    Фамилия Хэмилтон
    Команда Линкольн
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 1' - 90' Бертон Альбион 0:1 Линкольн Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Линкольн 0:0 Питерборо Юнайтед Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 1' - 90' Линкольн 0:0 Дерби Каунти Англия. Первая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Линкольн (Линкольн) 1:2 Моркамб (Моркамб)
    66'
    Россия
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