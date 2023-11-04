Итан Хэмилтон - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Хэмилтон
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Хэмилтон
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|1' - 90'
|Бертон Альбион
|0:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|0:0
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|0:0
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Линкольн (Линкольн)
|1:2
|Моркамб (Моркамб)
|66'