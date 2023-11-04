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    Крис Мерри - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Крис
    Фамилия Мерри
    Команда Транмер
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 ноября 1998 (25 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Транмер 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 12' -90' Стивенидж (Стивэнейдж) 4:3 Транмер (Транмер)
    38'
    Россия
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