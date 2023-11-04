Крис Мерри - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Мерри
|Команда
|Транмер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Мерри
|Команда
|Транмер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Транмер
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|12' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|4:3
|Транмер (Транмер)
|38'