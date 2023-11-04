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    Бен Вудс - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Вудс
    Команда Аккрингтон Стэнли
    Состав Основной
    Родной город Уиган
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 2002 (21 год)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Милтон Кинс Донс 2:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 74' Аккрингтон Стэнли 0:0 Гримсби Таун Англия. Вторая лига, 31 тур
    49'
    27.01.2024 1' - 90' Форест Грин 0:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 30 тур
    79'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аккрингтон Стэнли 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 96' -126' Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон) 1:2 Донкастер Роверс (Донкастер)
    115'
    04.11.2023 1' -46' Донкастер Роверс (Донкастер) 2:2 Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
    27'
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