Бен Вудс - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Вудс
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уиган
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|177
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Вудс
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уиган
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 74'
|Аккрингтон Стэнли
|0:0
|Гримсби Таун
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|49'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Форест Грин
|0:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|79'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аккрингтон Стэнли
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|96' -126'
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|1:2
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|115'
|04.11.2023
|1' -46'
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|2:2
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|27'