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    Коннор Лемоней-Эванс - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Коннор
    Фамилия Лемоней-Эванс
    Команда Стокпорт Каунти
    Состав Основной
    Родной город Суонси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 января 1997 (27 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Гримсби Таун 1:3 Стокпорт Каунти Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 77' Стокпорт Каунти 1:1 Хэрроджейт Англия. Вторая лига, 31 тур
    30'
    27.01.2024 1' - 68' Донкастер Роверс 1:5 Стокпорт Каунти Англия. Вторая лига, 30 тур
    33'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уимблдон 2 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 1' -77' Уимблдон (Лондон) 1:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.11.2023 1' -86' Уимблдон (Лондон) 5:1 Челтенхэм (Челтенхэм)
    70' 45'
    Россия
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