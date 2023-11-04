Коннор Лемоней-Эванс - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Лемоней-Эванс
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Суонси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Лемоней-Эванс
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Суонси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Гримсби Таун
|1:3
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 77'
|Стокпорт Каунти
|1:1
|Хэрроджейт
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|30'
|27.01.2024
|1' - 68'
|Донкастер Роверс
|1:5
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|33'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уимблдон
|2
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -77'
|Уимблдон (Лондон)
|1:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.11.2023
|1' -86'
|Уимблдон (Лондон)
|5:1
|Челтенхэм (Челтенхэм)
|70' 45'