Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мэтти Фолдс - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Мэтти
    Фамилия Фолдс
    Команда Хэрроджейт
    Состав Основной
    Родной город Брэдфорд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 февраля 1998 (26 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Хэрроджейт 1:0 Колчестер Юнайтед Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Стокпорт Каунти 1:1 Хэрроджейт Англия. Вторая лига, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хэрроджейт 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Болтон (Болтон) 5:1 Хэрроджейт (Хэрроджейт)
    04.11.2023 1' -90' Марин (Кросби) 1:5 Хэрроджейт (Хэрроджейт)
    71'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+