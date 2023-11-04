Мэтти Фолдс - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Мэтти
|Фамилия
|Фолдс
|Команда
|Хэрроджейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брэдфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Мэтти
|Фамилия
|Фолдс
|Команда
|Хэрроджейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брэдфорд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Хэрроджейт
|1:0
|Колчестер Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Стокпорт Каунти
|1:1
|Хэрроджейт
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэрроджейт
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|5:1
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|04.11.2023
|1' -90'
|Марин (Кросби)
|1:5
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|71'