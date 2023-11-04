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    Сэм Хоскинс - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Сэм
    Фамилия Хоскинс
    Команда Нортгемптон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 февраля 1993 (31 год)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 1' - 40' Портсмут 4:1 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Нортгемптон Таун 0:2 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 1' - 90' Чарльтон 2:3 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 18 тур
    22' 25'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нортгемптон Таун 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Нортгемптон Таун (Нортгемптон) 1:3 Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
    29' 68'
    Россия
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