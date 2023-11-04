Джордан Шипли - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Шипли
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Шипли
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 74'
|Дерби Каунти
|1:1
|Шрусбери Таун
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Шрусбери Таун
|1:2
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 31 тур
|12'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Нортгемптон Таун
|0:2
|Шрусбери Таун
|Англия. Первая лига, 30 тур
|75'
|20.01.2024
|1' - 90'
|Питерборо Юнайтед
|2:1
|Шрусбери Таун
|Англия. Первая лига, 29 тур
|41' 65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шрусбери Таун
|3
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|01.12.2023
|1' -90'
|Ноттс Каунти (Ноттингем)
|2:3
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|56'
|04.11.2023
|1' -66'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|3:2
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|56' 22' 11'