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    Джордан Шипли - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Джордан
    Фамилия Шипли
    Команда Шрусбери Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 74' Дерби Каунти 1:1 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Шрусбери Таун 1:2 Кембридж Юнайтед Англия. Первая лига, 31 тур
    12'
    27.01.2024 1' - 90' Нортгемптон Таун 0:2 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 30 тур
    75'
    20.01.2024 1' - 90' Питерборо Юнайтед 2:1 Шрусбери Таун Англия. Первая лига, 29 тур
    41' 65'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шрусбери Таун 3 1 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2024 1' -90' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Рексхэм (Рексхэм)
    01.12.2023 1' -90' Ноттс Каунти (Ноттингем) 2:3 Шрусбери Таун (Шрусбери)
    56'
    04.11.2023 1' -66' Шрусбери Таун (Шрусбери) 3:2 Колчестер Юнайтед (Колчестер)
    56' 22' 11'
    Россия
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