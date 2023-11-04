Адам Мэй - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Мэй
|Команда
|Кембридж Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саутгемптон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Мэй
|Команда
|Кембридж Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саутгемптон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2024
|1' - 90'
|Стивенидж
|0:0
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 25 тур
|20.02.2024
|Был в запасе
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 18 тур
|10.02.2024
|Был в запасе
|Кембридж Юнайтед
|0:1
|Челтенхэм
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Шрусбери Таун
|1:2
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|76' - 90'
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|78' - 90'
|Эксетер Сити
|0:0
|Кембридж Юнайтед
|Англия. Первая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кембридж Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -69'
|Блэкберн (Блэкберн)
|5:2
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|4:0
|Флитвуд (Флитвуд)
|04.11.2023
|1' -90'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|2:1
|Брекнел Таун (Сендхерст)
|27' 13'