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    Адам Мэй - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Адам
    Фамилия Мэй
    Команда Кембридж Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Саутгемптон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 декабря 1997 (26 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2024 1' - 90' Стивенидж 0:0 Кембридж Юнайтед Англия. Первая лига, 25 тур
    20.02.2024 Был в запасе Кембридж Юнайтед 0:0 Болтон Англия. Первая лига, 18 тур
    10.02.2024 Был в запасе Кембридж Юнайтед 0:1 Челтенхэм Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 Был в запасе Шрусбери Таун 1:2 Кембридж Юнайтед Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 76' - 90' Кембридж Юнайтед 0:0 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 78' - 90' Эксетер Сити 0:0 Кембридж Юнайтед Англия. Первая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кембридж Юнайтед 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 1' -69' Блэкберн (Блэкберн) 5:2 Кембридж Юнайтед (Кембридж)
    02.12.2023 Был в запасе Кембридж Юнайтед (Кембридж) 4:0 Флитвуд (Флитвуд)
    04.11.2023 1' -90' Кембридж Юнайтед (Кембридж) 2:1 Брекнел Таун (Сендхерст)
    27' 13'
    Россия
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