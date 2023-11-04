Скотт Берджесс - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Берджесс
|Команда
|Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Берджесс
|Команда
|Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Йорк Сити
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2023
|1' -90'
|Йорк Сити (Йорк)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|04.11.2023
|62' -90'
|Честер (Честер)
|0:0
|Йорк Сити (Йорк)