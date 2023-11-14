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    Каллум Эйнли - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Каллум
    Фамилия Эйнли
    Команда Гримсби Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 ноября 1997 (26 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гримсби Таун 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 78' -90' Оксфорд (Оксфорд) 2:0 Гримсби Таун (Клифорпс)
    14.11.2023 77' -90' Гримсби Таун (Клифорпс) 7:1 Слау Таун (Слау)
    85'
    Россия
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