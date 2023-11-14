Каллум Эйнли - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Эйнли
|Команда
|Гримсби Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Эйнли
|Команда
|Гримсби Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гримсби Таун
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|78' -90'
|Оксфорд (Оксфорд)
|2:0
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|14.11.2023
|77' -90'
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|7:1
|Слау Таун (Слау)
|85'