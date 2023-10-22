Карлос Ромеро - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Вильярреал Б
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торрент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 2001 (22 года)
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Вильярреал Б
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торрент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 61'
|Вильярреал Б
|1:0
|Тенерифе
|Испания. Сегунда, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вильярреал
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2024
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|02.01.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|20.12.2023
|22' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:2
|Сельта (Виго)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Осасуна (Памплона)
|12.11.2023
|74' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|05.11.2023
|1' -46'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:3
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2023
|46' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|73'
|22.10.2023
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Жирона (Жирона)
|24.09.2023
|89' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|17.09.2023
|1' -62'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)