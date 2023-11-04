Тайлер Фрост - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Фрост
|Команда
|Олдершот
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Фрост
|Команда
|Олдершот
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|18' - 90'
|Олдершот
|3:1
|Рочдейл
|Англия. Национальная лига, 31 тур
|23.01.2024
|90' - 90'
|Олдершот
|1:1
|Бромли
|Англия. Национальная лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олдершот
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Олдершот (Олдершот)
|13.12.2023
|1' -71'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
|Олдершот (Олдершот)
|03.12.2023
|1' -90'
|Олдершот (Олдершот)
|2:2
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|04.11.2023
|1' -90'
|Суиндон Таун (Суиндон)
|4:3
|Олдершот (Олдершот)
|45' 76'