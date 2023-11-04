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    Тайлер Фрост - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Тайлер
    Фамилия Фрост
    Команда Олдершот
    Состав Основной
    Родной город Рединг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июля 1999 (24 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.01.2024 18' - 90' Олдершот 3:1 Рочдейл Англия. Национальная лига, 31 тур
    23.01.2024 90' - 90' Олдершот 1:1 Бромли Англия. Национальная лига, 30 тур
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