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    Джо Айронсайд - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Джо
    Фамилия Айронсайд
    Команда Донкастер Роверс
    Состав Основной
    Родной город Мидлсбро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 октября 1993 (30 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Донкастер Роверс 2:1 Транмер Англия. Вторая лига, 32 тур
    15'
    03.02.2024 1' - 90' Саттон Юнайтед 1:1 Донкастер Роверс Англия. Вторая лига, 31 тур
    90'
    27.01.2024 1' - 46' Донкастер Роверс 1:5 Стокпорт Каунти Англия. Вторая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Донкастер Роверс 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Донкастер Роверс (Донкастер)
    14.11.2023 1' -126' Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон) 1:2 Донкастер Роверс (Донкастер)
    101'
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