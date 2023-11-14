Джо Айронсайд - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Айронсайд
|Команда
|Донкастер Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мидлсбро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Айронсайд
|Команда
|Донкастер Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мидлсбро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Донкастер Роверс
|2:1
|Транмер
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|15'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Саттон Юнайтед
|1:1
|Донкастер Роверс
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|90'
|27.01.2024
|1' - 46'
|Донкастер Роверс
|1:5
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Донкастер Роверс
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|14.11.2023
|1' -126'
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|1:2
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|101'