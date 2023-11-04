Рикарду Сантуш - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Рикарду
|Фамилия
|Сантуш
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алмада
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1995 (28 лет)
|Рост
|198
|Имя
|Рикарду
|Фамилия
|Сантуш
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алмада
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1995 (28 лет)
|Рост
|198
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|1' - 90'
|Болтон
|1:1
|Барнсли
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Карлайл Юнайтед
|1:4
|Болтон
|Англия. Первая лига, 30 тур
|23.01.2024
|1' - 90'
|Болтон
|1:0
|Челтенхэм
|Англия. Первая лига, 28 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Лейтон Ориент
|1:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|16.01.2024
|1' - 90'
|Болтон
|1:2
|Лутон Таун
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|07.01.2024
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|02.12.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|5:1
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|04.11.2023
|1' -46'
|Болтон (Болтон)
|4:0
|Солихалл Мурс (Солихалл)
|39'