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    Рикарду Сантуш - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Рикарду
    Фамилия Сантуш
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Родной город Алмада
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1995 (28 лет)
    Рост 198
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 1' - 90' Болтон 1:1 Барнсли Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Карлайл Юнайтед 1:4 Болтон Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 1' - 90' Болтон 1:0 Челтенхэм Англия. Первая лига, 28 тур
    20.01.2024 1' - 90' Лейтон Ориент 1:0 Болтон Англия. Первая лига, 29 тур
    16.01.2024 1' - 90' Болтон 1:2 Лутон Таун Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2024 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    07.01.2024 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:0 Болтон (Болтон)
    02.12.2023 1' -90' Болтон (Болтон) 5:1 Хэрроджейт (Хэрроджейт)
    04.11.2023 1' -46' Болтон (Болтон) 4:0 Солихалл Мурс (Солихалл)
    39'
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