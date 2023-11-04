Лассе Серенсен - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Лассе
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Лассе
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|2:1
|Флитвуд
|Англия. Первая лига, 32 тур
|57'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Бертон Альбион
|0:1
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 31 тур
|90'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|0:0
|Питерборо Юнайтед
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|0:0
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Линкольн (Линкольн)
|1:2
|Моркамб (Моркамб)
|14' 57'