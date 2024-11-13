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Марио Личка - новости

Завершил карьеру
29 апреля 1982 (43)
#27 | Полузащитник
183 см
Чехия
Статистика Новости
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
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Главные новости
Сергеев сделал выбор между «Спартаком» и «Динамо», ЦСКА объявил об уходе двух игроков, Смолова ждут в двух странах и другие новости
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Канчельскис осудил «Зенит»: «Хватит издеваться над футболом!»
01:00
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Раскрыта зарплата Неймара по новому контракту с «Сантосом»
00:50
Быстров высказался об аресте руководства «Торпедо»
00:40
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Генич назвал российского футболиста, способного усилить «Спартак»
00:33
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Бубнов назвал условие для вылета «Спартака» из РПЛ
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Пономарев прокомментировал уход Пьянича и Жемалетдинова из ЦСКА
Вчера, 22:34
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