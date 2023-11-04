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    Данило Орси - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Данило
    Фамилия Орси
    Команда Кроули Таун
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 1996 (27 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Крю Александра 1:0 Кроули Таун Англия. Вторая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Кроули Таун 1:2 Моркамб Англия. Вторая лига, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кроули Таун 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Ноттс Каунти (Ноттингем) 3:2 Кроули Таун (Кроули)
    3' 66'
    Россия
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