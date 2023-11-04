Данило Орси - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Орси
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Орси
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Крю Александра
|1:0
|Кроули Таун
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Кроули Таун
|1:2
|Моркамб
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кроули Таун
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Ноттс Каунти (Ноттингем)
|3:2
|Кроули Таун (Кроули)
|3' 66'