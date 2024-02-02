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    Азиз Ганиев - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Азиз
    Фамилия Ганиев
    Команда Шабаб Аль-Ахли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.02.2024 1' - 66' Шабаб Аль-Ахли 2:0 Кайрат Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    02.02.2024 1' - 90' Шабаб Аль-Ахли 1:3 Ростов Зимний кубок РПЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шабаб Аль-Ахли 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2024 1' -66' Шабаб Аль-Ахли (Дубаи) 2:0 Кайрат (Алматы)
    02.02.2024 1' -90' Шабаб Аль-Ахли (Дубаи) 1:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
    Россия
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