Асим Шехич - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Асим
|Фамилия
|Шехич
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Имя
|Асим
|Фамилия
|Шехич
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славен Белупо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2008
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Славен Белупо (Копривница)
|18.09.2008
|1' -90'
|Славен Белупо (Копривница)
|1:2
|ЦСКА (Москва)