Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ален Марас - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Ален
    Фамилия Марас
    Команда Славен Белупо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 1982 (41 год)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славен Белупо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2008 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Славен Белупо (Копривница)
    18.09.2008 1' -90' Славен Белупо (Копривница) 1:2 ЦСКА (Москва)
    • Читайте нас: 
    11