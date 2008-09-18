Силвио Родич - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Силвио
|Фамилия
|Родич
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|197
|Имя
|Силвио
|Фамилия
|Родич
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славен Белупо
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2008
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Славен Белупо (Копривница)
|18.09.2008
|1' -90'
|Славен Белупо (Копривница)
|1:2
|ЦСКА (Москва)