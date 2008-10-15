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    Йован Танасиевич - статистика

    Защитник
    Имя Йован
    Фамилия Танасиевич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник ФК "Приштина"
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1978 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2008 1' -90' Италия 2:1 Черногория
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