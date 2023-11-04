Рис Мерфи - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Мерфи
|Команда
|Йовил
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1990 (33 года)
|Рост
|185
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Мерфи
|Команда
|Йовил
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1990 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Йовил
|1
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Рексхэм (Рексхэм)
|3:0
|Йовил (Йовил)
|04.11.2023
|1' -73'
|Йовил (Йовил)
|3:2
|Гейтсхед (Гейтсхед)
|3' 63' 26'