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    Рис Мерфи - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Рис
    Фамилия Мерфи
    Команда Йовил
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 ноября 1990 (33 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Йовил 1 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 Был в запасе Рексхэм (Рексхэм) 3:0 Йовил (Йовил)
    04.11.2023 1' -73' Йовил (Йовил) 3:2 Гейтсхед (Гейтсхед)
    3' 63' 26'
    Россия
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