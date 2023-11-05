Элфи Мэй - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Элфи
|Фамилия
|Мэй
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 1993 (30 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Элфи
|Фамилия
|Мэй
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 1993 (30 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Рединг
|2:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 32 тур
|03.02.2024
|1' - 90'
|Чарльтон
|0:1
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Блэкпул
|1:1
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 30 тур
|90'
|23.01.2024
|1' - 90'
|Чарльтон
|2:3
|Нортгемптон Таун
|Англия. Первая лига, 18 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Бертон Альбион
|2:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|2:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|44'
|05.11.2023
|61' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Крэй Вэлли Пэйпер Миллс (Элтем)