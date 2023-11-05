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    Элфи Мэй - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Элфи
    Фамилия Мэй
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июля 1993 (30 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Рединг 2:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Чарльтон 0:1 Дерби Каунти Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 90' Блэкпул 1:1 Чарльтон Англия. Первая лига, 30 тур
    90'
    23.01.2024 1' - 90' Чарльтон 2:3 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 18 тур
    20.01.2024 1' - 90' Бертон Альбион 2:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 29 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 2 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Гиллинхэм (Гиллинхэм) 2:0 Чарльтон (Чарльтон)
    44'
    05.11.2023 61' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Крэй Вэлли Пэйпер Миллс (Элтем)
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