Томас Кристенсен - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Кристенсен
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2013
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|27.11.2013
|61' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|05.11.2013
|75' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Галатасарай (Стамбул)
|23.10.2013
|Был в запасе
|Галатасарай (Стамбул)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.10.2013
|73' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.09.2013
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Ювентус (Турин)