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    Sera Motebang - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Sera Motebang
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лесото 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2023 1' -90' Лесото 0:0 Бенин
    16.11.2023 Был в запасе Нигерия 1:1 Лесото
    Россия
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