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    Абдуллахи Танко - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Абдуллахи
    Фамилия Танко
    Команда Баник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 мая 1998 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Баник 16 8 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2023 1' -67' Баник (Острава) 2:3 Славия (Прага)
    67'
    09.12.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:3 Баник (Острава)
    82' 89'
    26.11.2023 1' -72' Словацко (Угерске-Градиште) 2:0 Баник (Острава)
    12.11.2023 1' -80' Баник (Острава) 0:1 Спарта (Прага)
    05.11.2023 1' -73' Карвина (Карвина) 2:6 Баник (Острава)
    31'
    28.10.2023 1' -77' Баник (Острава) 0:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    22.10.2023 1' -71' Теплице (Теплице) 0:1 Баник (Острава)
    07.10.2023 1' -72' Баник (Острава) 1:1 Пардубице (Пардубице)
    30.09.2023 1' -55' Сигма (Оломоуц) 0:3 Баник (Острава)
    11'
    23.09.2023 1' -83' Баник (Острава) 5:1 Фастав (Злин)
    82'
    16.09.2023 72' -90' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Баник (Острава)
    87'
    02.09.2023 1' -74' Баник (Острава) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    59'
    26.08.2023 46' -90' Баник (Острава) 2:0 Динамо (Ческе-Будеевице)
    65' 73'
    20.08.2023 64' -90' Славия (Прага) 1:0 Баник (Острава)
    12.08.2023 73' -90' Баник (Острава) 2:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    90' 74'
    06.08.2023 1' -79' Виктория (Пльзень) 3:1 Баник (Острава)
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