Абдуллахи Танко - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Абдуллахи
|Фамилия
|Танко
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1998 (25 лет)
|Имя
|Абдуллахи
|Фамилия
|Танко
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|16
|8
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2023
|1' -67'
|Баник (Острава)
|2:3
|Славия (Прага)
|67'
|09.12.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|2:3
|Баник (Острава)
|82' 89'
|26.11.2023
|1' -72'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:0
|Баник (Острава)
|12.11.2023
|1' -80'
|Баник (Острава)
|0:1
|Спарта (Прага)
|05.11.2023
|1' -73'
|Карвина (Карвина)
|2:6
|Баник (Острава)
|31'
|28.10.2023
|1' -77'
|Баник (Острава)
|0:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|22.10.2023
|1' -71'
|Теплице (Теплице)
|0:1
|Баник (Острава)
|07.10.2023
|1' -72'
|Баник (Острава)
|1:1
|Пардубице (Пардубице)
|30.09.2023
|1' -55'
|Сигма (Оломоуц)
|0:3
|Баник (Острава)
|11'
|23.09.2023
|1' -83'
|Баник (Острава)
|5:1
|Фастав (Злин)
|82'
|16.09.2023
|72' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:1
|Баник (Острава)
|87'
|02.09.2023
|1' -74'
|Баник (Острава)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|59'
|26.08.2023
|46' -90'
|Баник (Острава)
|2:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|65' 73'
|20.08.2023
|64' -90'
|Славия (Прага)
|1:0
|Баник (Острава)
|12.08.2023
|73' -90'
|Баник (Острава)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|90' 74'
|06.08.2023
|1' -79'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Баник (Острава)