Статистика по турнирам

Лига конференций 2025/2026 Румыния. Лига I 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Румыния. Лига I 2024/2025 Румыния. Лига I 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009