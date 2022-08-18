Чиприан Деяк - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Чиприан
|Фамилия
|Деяк
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Чиприан
|Фамилия
|Деяк
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 78'
|ЧФР Клуж
|0:0
|Лацио
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|55'
|16.02.2023
|1' - 46'
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|14
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -78'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:0
|Лацио (Рим)
|55'
|16.02.2023
|1' -46'
|Лацио (Рим)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|03.11.2022
|1' -66'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|35' 42'
|27.10.2022
|1' -70'
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|13.10.2022
|1' -46'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|11'
|06.10.2022
|1' -77'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|60'
|15.09.2022
|1' -56'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)
|08.09.2022
|1' -73'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|18.08.2022
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|11.08.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|04.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|80'
|27.07.2022
|1' -66'
|Интер (Эскальдес)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|51'
|21.07.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|3:0
|Интер (Эскальдес)