Илья Квасница - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Квасница
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Илья
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Квасница
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|9
|5
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2023
|1' -69'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Рух (Львов)
|04.12.2023
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Рух (Львов)
|26.11.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Рух (Львов)
|12.11.2023
|1' -89'
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Рух (Львов)
|22'
|06.11.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|3' 83' 70'
|01.11.2023
|53' -90'
|Рух (Львов)
|0:2
|Днепр-1 (Днепр)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|88'
|08.10.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:0
|Минай (Минай)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Рух (Львов)
|23.09.2023
|1' -76'
|Рух (Львов)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|17.09.2023
|55' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:1
|Рух (Львов)
|63'
|03.09.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.08.2023
|62' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|4:1
|Ворскла (Полтава)
|70'
|29.07.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)