Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Илья Квасница - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Илья
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Квасница
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 2003 (20 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 9 5 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2023 1' -69' Ворскла (Полтава) 1:1 Рух (Львов)
    04.12.2023 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Рух (Львов)
    26.11.2023 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Рух (Львов)
    12.11.2023 1' -89' Черноморец (Одесса) 2:2 Рух (Львов)
    22'
    06.11.2023 1' -90' Рух (Львов) 2:2 Оболонь (Киев)
    3' 83' 70'
    01.11.2023 53' -90' Рух (Львов) 0:2 Днепр-1 (Днепр)
    28.10.2023 Был в запасе Рух (Львов) 0:0 Александрия (Александрия)
    22.10.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 2:5 Рух (Львов)
    88'
    08.10.2023 Был в запасе Рух (Львов) 0:0 Минай (Минай)
    01.10.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:3 Рух (Львов)
    23.09.2023 1' -76' Рух (Львов) 1:1 Шахтер (Донецк)
    17.09.2023 55' -90' ЛНЗ (Черкасы) 2:1 Рух (Львов)
    63'
    03.09.2023 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
    19.08.2023 62' -90' Рух (Львов) 1:1 Колос (Ковалевка)
    06.08.2023 Был в запасе Рух (Львов) 4:1 Ворскла (Полтава)
    70'
    29.07.2023 Был в запасе Рух (Львов) 2:1 Заря (Луганск)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+