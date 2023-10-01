Маттиас Зайдль - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Зайдль
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Зайдль
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|Вольфсберг
|0:2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|18
|4
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:2
|Рапид (Вена)
|09.12.2023
|1' -80'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.12.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:2
|Рапид (Вена)
|50' 25'
|26.11.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Блау-Вайс (Линц)
|11.11.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:0
|Рапид (Вена)
|05.11.2023
|1' -65'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Рапид (Вена)
|29.10.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:3
|ЛАСК (Линц)
|22.10.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|07.10.2023
|1' -66'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:5
|Рапид (Вена)
|62' 13' 45'
|01.10.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Рапид (Вена)
|24.09.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Штурм (Грац)
|17.09.2023
|1' -86'
|Рапид (Вена)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|03.09.2023
|1' -71'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рапид (Вена)
|27.08.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Тироль (Ваттенс)
|60'
|20.08.2023
|1' -73'
|Блау-Вайс (Линц)
|0:4
|Рапид (Вена)
|13.08.2023
|69' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Хартберг (Хартберг)
|74'
|05.08.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|28.07.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рапид (Вена)
|23'