Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Маттиас Зайдль - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Маттиас
    Фамилия Зайдль
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 января 2001 (23 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Вольфсберг 0:2 Рапид Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 18 4 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 0:2 Рапид (Вена)
    09.12.2023 1' -80' Рапид (Вена) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    05.12.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:2 Рапид (Вена)
    50' 25'
    26.11.2023 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 Блау-Вайс (Линц)
    11.11.2023 1' -90' Хартберг (Хартберг) 1:0 Рапид (Вена)
    05.11.2023 1' -65' Альтах (Альтах) 0:2 Рапид (Вена)
    29.10.2023 1' -90' Рапид (Вена) 3:3 ЛАСК (Линц)
    22.10.2023 1' -90' Рапид (Вена) 2:3 Аустрия К (Клагенфурт)
    07.10.2023 1' -66' Аустрия Л (Лустенау) 0:5 Рапид (Вена)
    62' 13' 45'
    01.10.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 0:0 Рапид (Вена)
    24.09.2023 1' -90' Рапид (Вена) 1:1 Штурм (Грац)
    17.09.2023 1' -86' Рапид (Вена) 3:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    03.09.2023 1' -71' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рапид (Вена)
    27.08.2023 1' -90' Рапид (Вена) 1:1 Тироль (Ваттенс)
    60'
    20.08.2023 1' -73' Блау-Вайс (Линц) 0:4 Рапид (Вена)
    13.08.2023 69' -90' Рапид (Вена) 0:1 Хартберг (Хартберг)
    74'
    05.08.2023 1' -90' Рапид (Вена) 4:0 Альтах (Альтах)
    28.07.2023 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Рапид (Вена)
    23'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+