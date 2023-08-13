Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Абу Ло - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Абу
    Фамилия Ло
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 2000 (24 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2024 Был в запасе Метц 1:2 Лорьян Франция. Лига 1, 20 тур
    27.01.2024 Был в запасе Ницца 1:0 Метц Франция. Лига 1, 19 тур
    14.01.2024 Был в запасе Метц 0:1 Тулуза Франция. Лига 1, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2024 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2024 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:0 Метц (Метц)
    14.01.2024 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    24.09.2023 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Страсбур (Страсбур)
    18.08.2023 1' -59' Метц (Метц) 2:2 Марсель (Марсель)
    59'
    13.08.2023 75' -90' Ренн (Ренн) 5:1 Метц (Метц)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+