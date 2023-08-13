Абу Ло - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Абу
|Фамилия
|Ло
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2000 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Абу
|Фамилия
|Ло
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2000 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2024
|Был в запасе
|Метц
|1:2
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 20 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ницца
|1:0
|Метц
|Франция. Лига 1, 19 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Метц
|0:1
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2024
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Метц (Метц)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Страсбур (Страсбур)
|18.08.2023
|1' -59'
|Метц (Метц)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|59'
|13.08.2023
|75' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Метц (Метц)