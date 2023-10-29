Леон Белл Белл - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Белл Белл
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Белл Белл
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 57'
|Магдебург
|1:0
|Санкт-Паули
|Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
|28.01.2024
|1' - 46'
|Айнтрахт
|1:0
|Магдебург
|Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
|21.01.2024
|1' - 77'
|Магдебург
|1:0
|Вехен
|Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Магдебург
|20
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -57'
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Санкт-Паули (Гамбург)
|28.01.2024
|1' -46'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|21.01.2024
|1' -77'
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Вехен (Висбаден)
|16.12.2023
|1' -76'
|Магдебург (Магдебург)
|2:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|09.12.2023
|1' -80'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|1:1
|Магдебург (Магдебург)
|02.12.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|4:1
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|25.11.2023
|1' -90'
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|0:2
|Магдебург (Магдебург)
|12.11.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:2
|Ганза (Росток)
|04.11.2023
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Магдебург (Магдебург)
|29.10.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:2
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|20.10.2023
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Магдебург (Магдебург)
|55'
|07.10.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|01.10.2023
|1' -80'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|22.09.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Падерборн (Падерборн)
|16.09.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:3
|Магдебург (Магдебург)
|02.09.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|6:4
|Герта (Берлин)
|58'
|27.08.2023
|1' -90'
|Санкт-Паули (Гамбург)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|72'
|20.08.2023
|1' -90'
|Хольштайн (Киль)
|2:4
|Магдебург (Магдебург)
|68'
|06.08.2023
|1' -85'
|Магдебург (Магдебург)
|2:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|29.07.2023
|1' -65'
|Вехен (Висбаден)
|1:1
|Магдебург (Магдебург)
|8'