Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Леон Белл Белл - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Леон
    Фамилия Белл Белл
    Команда Магдебург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 57' Магдебург 1:0 Санкт-Паули Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
    28.01.2024 1' - 46' Айнтрахт 1:0 Магдебург Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
    21.01.2024 1' - 77' Магдебург 1:0 Вехен Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Магдебург 20 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -57' Магдебург (Магдебург) 1:0 Санкт-Паули (Гамбург)
    28.01.2024 1' -46' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    21.01.2024 1' -77' Магдебург (Магдебург) 1:0 Вехен (Висбаден)
    16.12.2023 1' -76' Магдебург (Магдебург) 2:3 Фортуна (Дюссельдорф)
    09.12.2023 1' -80' Гройтер Фюрт (Фюрт) 1:1 Магдебург (Магдебург)
    02.12.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 4:1 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    25.11.2023 1' -90' Оснабрюк (Оснабрюк) 0:2 Магдебург (Магдебург)
    12.11.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 1:2 Ганза (Росток)
    04.11.2023 1' -90' Гамбург (Гамбург) 2:0 Магдебург (Магдебург)
    29.10.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 1:2 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    20.10.2023 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Магдебург (Магдебург)
    55'
    07.10.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 1:1 Карлсруэ (Карлсруэ)
    01.10.2023 1' -80' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    22.09.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 1:1 Падерборн (Падерборн)
    16.09.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:3 Магдебург (Магдебург)
    02.09.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 6:4 Герта (Берлин)
    58'
    27.08.2023 1' -90' Санкт-Паули (Гамбург) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    72'
    20.08.2023 1' -90' Хольштайн (Киль) 2:4 Магдебург (Магдебург)
    68'
    06.08.2023 1' -85' Магдебург (Магдебург) 2:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    29.07.2023 1' -65' Вехен (Висбаден) 1:1 Магдебург (Магдебург)
    8'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+