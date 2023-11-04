Коннор Кремпицки - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Кремпицки
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гельзенкирхен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Кремпицки
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гельзенкирхен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|57' - 90'
|Магдебург
|1:0
|Санкт-Паули
|Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
|02.02.2024
|46' - 90'
|Магдебург
|1:1
|Хольштайн
|Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
|28.01.2024
|46' - 90'
|Айнтрахт
|1:0
|Магдебург
|Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
|56'
|21.01.2024
|67' - 90'
|Магдебург
|1:0
|Вехен
|Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Магдебург
|16
|3
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|57' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Санкт-Паули (Гамбург)
|02.02.2024
|46' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Хольштайн (Киль)
|28.01.2024
|46' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|56'
|21.01.2024
|67' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Вехен (Висбаден)
|16.12.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|2:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|09.12.2023
|29' -90'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|1:1
|Магдебург (Магдебург)
|02.12.2023
|68' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|4:1
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|75'
|25.11.2023
|1' -82'
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|0:2
|Магдебург (Магдебург)
|75'
|12.11.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:2
|Ганза (Росток)
|86' 90'
|04.11.2023
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Магдебург (Магдебург)
|29.10.2023
|46' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:2
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|70'
|20.10.2023
|1' -85'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Магдебург (Магдебург)
|57'
|07.10.2023
|46' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|01.10.2023
|69' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|22.09.2023
|1' -71'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Падерборн (Падерборн)
|68'
|16.09.2023
|64' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:3
|Магдебург (Магдебург)
|67'
|02.09.2023
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|6:4
|Герта (Берлин)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Санкт-Паули (Гамбург)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Хольштайн (Киль)
|2:4
|Магдебург (Магдебург)