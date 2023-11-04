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    Коннор Кремпицки - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Коннор
    Фамилия Кремпицки
    Команда Магдебург
    Состав Основной
    Родной город Гельзенкирхен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 1994 (29 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 57' - 90' Магдебург 1:0 Санкт-Паули Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
    02.02.2024 46' - 90' Магдебург 1:1 Хольштайн Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
    28.01.2024 46' - 90' Айнтрахт 1:0 Магдебург Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
    56'
    21.01.2024 67' - 90' Магдебург 1:0 Вехен Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Магдебург 16 3 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 57' -90' Магдебург (Магдебург) 1:0 Санкт-Паули (Гамбург)
    02.02.2024 46' -90' Магдебург (Магдебург) 1:1 Хольштайн (Киль)
    28.01.2024 46' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    56'
    21.01.2024 67' -90' Магдебург (Магдебург) 1:0 Вехен (Висбаден)
    16.12.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 2:3 Фортуна (Дюссельдорф)
    09.12.2023 29' -90' Гройтер Фюрт (Фюрт) 1:1 Магдебург (Магдебург)
    02.12.2023 68' -90' Магдебург (Магдебург) 4:1 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    75'
    25.11.2023 1' -82' Оснабрюк (Оснабрюк) 0:2 Магдебург (Магдебург)
    75'
    12.11.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 1:2 Ганза (Росток)
    86' 90'
    04.11.2023 1' -90' Гамбург (Гамбург) 2:0 Магдебург (Магдебург)
    29.10.2023 46' -90' Магдебург (Магдебург) 1:2 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    70'
    20.10.2023 1' -85' Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Магдебург (Магдебург)
    57'
    07.10.2023 46' -90' Магдебург (Магдебург) 1:1 Карлсруэ (Карлсруэ)
    01.10.2023 69' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    22.09.2023 1' -71' Магдебург (Магдебург) 1:1 Падерборн (Падерборн)
    68'
    16.09.2023 64' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:3 Магдебург (Магдебург)
    67'
    02.09.2023 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 6:4 Герта (Берлин)
    27.08.2023 Был в запасе Санкт-Паули (Гамбург) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    20.08.2023 Был в запасе Хольштайн (Киль) 2:4 Магдебург (Магдебург)
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