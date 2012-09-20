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    Алекс - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия де Соуза
    Команда Коритиба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.2012 1' -67' Фенербахче (Стамбул) 2:2 Марсель (Марсель)
    57'
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