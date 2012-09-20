Алекс - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|де Соуза
|Команда
|Коритиба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|де Соуза
|Команда
|Коритиба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.09.2012
|1' -67'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|57'