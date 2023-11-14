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    Том Конлон - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Конлон
    Команда Порт Вейл
    Состав Основной
    Родной город Сток-он-Трент
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 февраля 1996 (28 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порт Вейл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 Был в запасе Стивенидж (Стивэнейдж) 1:1 Порт Вейл (Сток-он-Трент)
    14.11.2023 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Порт Вейл (Сток-он-Трент)
    Россия
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