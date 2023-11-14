Том Конлон - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Конлон
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сток-он-Трент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Том
|Фамилия
|Конлон
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сток-он-Трент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|Был в запасе
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|14.11.2023
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)