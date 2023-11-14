Джесси Дебра - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Джесси
|Фамилия
|Дебра
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Имя
|Джесси
|Фамилия
|Дебра
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 83'
|Порт Вейл
|2:2
|Стивенидж
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|1' - 90'
|Порт Вейл
|0:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|1' - 46'
|Флитвуд
|3:0
|Порт Вейл
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Порт Вейл
|0:1
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2023
|1' -123'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|3:4
(3:4)п
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|02.12.2023
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|14.11.2023
|1' -67'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)